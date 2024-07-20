Mardin’de hafif ticari araç bariyere çarptı: 4 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı yolunda meydana geldi. Hasan K.’nin (59) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, demir bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile Selime K. (40), Berfin K. (21) ve Çınar K. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selime K. (40), Midyat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.