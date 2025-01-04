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Mardin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 04.01.2025 23:23
  • Giriş: 04.01.2025 23:23
  • Güncelleme: 04.01.2025 23:26
Kaynak: İHA
Mardin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İHA

Mardin’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şafak Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. N.Ş. (21), Ö.S. (22), N.K. (38), U.Ü. (42), I.Ç. (2) ve R.Ö. (62) isimli yaralılar ambulaslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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