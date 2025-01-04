Mardin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şafak Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. N.Ş. (21), Ö.S. (22), N.K. (38), U.Ü. (42), I.Ç. (2) ve R.Ö. (62) isimli yaralılar ambulaslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.