Mardin’de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.