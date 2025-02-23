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Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Güncel
  • 23.02.2025 01:38
  • Giriş: 23.02.2025 01:38
  • Güncelleme: 23.02.2025 01:40
Kaynak: İHA
Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
İHA

Mardin’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi’nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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