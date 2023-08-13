Mardin’de iki farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Mardin’in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını jandarmanın da helikopter desteğiyle kontrol altına alındı.



Yangını, saat 17.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Elmabahçe ve Mazıdağı ilçesi kırsal Kışlak mahalleleri arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve daha sonra jandarmaya ait helikopter sevk edildi. Yangın, köylülerinde de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında 20 tona yakın samanın küle döndüğü öğrenildi.

Jandarma, konuya ilişkin inceleme başlattı.