Mardin’de iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.