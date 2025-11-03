Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 6 yaralı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan mahallesinde öğle saatlerinde, sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yarılılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.