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Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2024 23:16
  • Giriş: 11.08.2024 23:16
  • Güncelleme: 11.08.2024 23:16
Kaynak: İHA
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mardin’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat-Nusaybin yolunda 27 AHT 216 ve 35 DRK 55 plakalı iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y.Y., H.T., Y.Ş. ve A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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