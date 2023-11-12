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Mardin’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 15:41
  • Giriş: 12.11.2023 15:41
  • Güncelleme: 12.11.2023 15:41
Kaynak: İHA
Mardin’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi İdil Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi üzerinde farklı yönlere giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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