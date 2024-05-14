Mardin’de iki trafo ve traktör yakıldı

Mardin’de tarımsal sulama işlerinde kullanılmak üzere enerji sağlayan iki trafo ve traktör yakıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Doyuran Mahallesinde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tarımsal sulama işlerinde kullanılmak üzere enerji sağlayan iki trafo ve traktör yakıldı. İhbar üzerine olay itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ateşe verilen traktör ile elektrik trafolarını söndürmek için müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle traktörler ile trafolar kısa süre içerisinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, tarladaki bekçiyi gözaltına alıp, tarımsal araç ve gereçleri yakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.