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Mardin’de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2024 12:58
  • Giriş: 11.03.2024 12:58
  • Güncelleme: 11.03.2024 12:59
Kaynak: İHA
Mardin’de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Mardin’de yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü, kazada 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin çalıştığı sırada iskele çöktü. Çökmeyle beraber işçiler de yığının arasına düştü.

Yaşanan kazada 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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