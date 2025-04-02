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Mardin’de kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 12:21
  • Giriş: 02.04.2025 12:21
  • Güncelleme: 02.04.2025 12:21
Kaynak: İHA
Mardin’de kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Barıştepe Mahallesi’nde M.N.D. idaresindeki 58ZC798 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücüyle birlikte yaralılar E.D. ve D.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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