Mardin’de kamyonetle çarpışan bisikletli çocuk yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kullandığı bisikletin kamyonet ile çarpışması sonucu küçük çocuk yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Karakolu mevkiinde meydana geldi. Küçük çocuk bisikleti ile seyir halindekiyken karşıdan gelen kamyonetle çarpışması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.