Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin’de kaybolan aileden 4 gündür haber alınamıyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinden Midyat’a gitmek üzere yola çıkan 3 kişilik aileden 4 gündür haber alınamıyor.

Güncel
  • 30.08.2025 22:13
  • Giriş: 30.08.2025 22:13
  • Güncelleme: 30.08.2025 22:20
Kaynak: İHA
Mardin’de kaybolan aileden 4 gündür haber alınamıyor

Mardin’de kaybolan aileden 4 gündür haber alınamıyor.

İddiaya göre, 4 gün önce Nusaybin ilçesinden Midyat’a gitmek üzere yola çıkan İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör’ün aile üyeleriyle son iletişiminin ardından kendilerinden bir daha haber alınamadı. Aile fertleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güngör ailesinin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol