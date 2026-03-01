Mardin’de kayyum 2024 yılından bu yana 57 taşınmazı satışa çıkardı

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde bu tarihten bu yana 57 taşınmaz satılığa çıkarıldı.

MA’nın haberine göre kayyum yönetimi son olarak 11 taşınmazı satılığa çıkarırken, kentin sivil toplum ve meslek örgütlerinin tepkilerine rağmen taşınmaz satışlarının devam etmesi dikkat çekti.

Daha önce kayyumun taşınmaz satışlarına karşı yapılan itirazların bir kısmı kabul edilse de bir kısmı reddedilirken, açılan davalardan ise sonuç alınamadı. Kayyum yönetiminin yeniden taşınmaz satışı gerçekleştirmesi üzerine sivil toplum ve meslek örgütleri itiraza hazırlanırken Mardin Büyükşehir Belediyesinin DEM Partili Belediye Meclisi Sözcüsü Abdulvahap Irmak, kayyumun taşınmaz satışlarını ve kayyum politikalarını değerlendirdi.

Irmak, “Yapılan yolsuzluklar, Sayıştay Raporları hepsi birer belge, doküman olarak masalarda duruyor. Daha önceki dönemlerde de taşınmazlar satılığa çıkarıldı. Hatta park vasfında olan parseller de satılmaya çalışıldı. Çok ciddi bir kamuoyu oluşunca geri adım atıldı o süreçte. Şu an bu 11 parsel de üçüncü defadır ihaleye açılıyor. Ve değerinin altında peşkeş çekiliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi. Haber Merkezi