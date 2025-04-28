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Mardin’de kaza sonrası kavga çıktı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.04.2025 11:25
  • Giriş: 28.04.2025 11:25
  • Güncelleme: 28.04.2025 11:25
Kaynak: İHA
Mardin’de kaza sonrası kavga çıktı: 3 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçe merkezinde düğün konvoyundaki bir araç, seyir halindeki başka bir araç ile çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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