Mardin’de kazaya karışan otomobil çarptığı otomobilin üstüne çıktı

Mardin’de iki otomobilin üst üste çıktığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs yolunda seyir halinde olan 31 YE 767 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan 06 BA 5324 plakalı otomobile çarpıp üstüne çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.