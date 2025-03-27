Mardin’de kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli ilçesi Çınaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AL 0291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.