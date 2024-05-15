Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Mardin’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Eğlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’tan Midyat istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ACT 436 plakalı Chery markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.