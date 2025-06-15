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Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.06.2025 13:27
  • Giriş: 15.06.2025 13:27
  • Güncelleme: 15.06.2025 13:27
Kaynak: İHA
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nusaybin ilçesi Kalecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ismi belirlenemeyen biri hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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