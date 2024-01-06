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Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.01.2024 21:57
  • Giriş: 06.01.2024 21:57
  • Güncelleme: 06.01.2024 21:57
Kaynak: İHA
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı


Alınan bilgilere göre, Aksu Mahallesi mevkiinde 01 DAG 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Mehmet Y., Ayşe D., İlknur Y., Selim D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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