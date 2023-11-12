Mardin’de minibüs eve daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde minibüsün eve daldığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi’nde M. A. A. yönetimindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, şoförün kontrolünden çıkarak eve girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada minibüste bulunan 2 kişi ve evde oturan 1 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.