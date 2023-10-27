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Mardin’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 14:59
  • Giriş: 27.10.2023 14:59
  • Güncelleme: 27.10.2023 14:59
Kaynak: İHA
Mardin’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesi Hop Geçidi’nde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ömerli ilçesi Hop Geçidi’nde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada minibüste bulunanlardan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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