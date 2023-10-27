Mardin’de minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Mardin’in Ömerli ilçesi Hop Geçidi’nde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
Ömerli ilçesi Hop Geçidi’nde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada minibüste bulunanlardan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki Haber