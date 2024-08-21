Mardin’de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Mardin’de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat-İdil yolunda 59 PZ 646 minibüs ve 34 SE 0741 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.B., B.B., J.B., M.G., A.Ö., N.F., S.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.