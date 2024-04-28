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Mardin’de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.04.2024 16:47
  • Giriş: 28.04.2024 16:47
  • Güncelleme: 28.04.2024 16:47
Kaynak: İHA
Mardin’de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Midyat yolu mevkiindeki minibüs ile motosiklet çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. 

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