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Mardin’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.12.2024 21:38
  • Giriş: 18.12.2024 21:38
  • Güncelleme: 18.12.2024 21:38
Kaynak: İHA
Mardin’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Işıkyaka Mahallesi’nde seyir halindeki minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişiden 4’ü ayakta tedavi olurken, 5’i kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Şaristan Y. (50), Ayşegül Y. (19) Mazıdağı Devlet Hastanesine, Orhan B. (44), Mehmet D. (18) ve Edip O. (38) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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