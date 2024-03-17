Mardin’de motosiklet devrildi: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dörtyol mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1’i ağır, 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.