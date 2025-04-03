Mardin’de motosikletin çarptığı Havin yaralandı

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN’de motosikletin çarptığı Havin K. (8) yaralanırken, kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, Havin K.’ye çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Havin K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Havin K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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