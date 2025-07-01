Mardin’de orman yangını

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kabala Mahallesi kırsalında ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.