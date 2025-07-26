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Mardin’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 12:04
  • Giriş: 26.07.2025 12:04
  • Güncelleme: 26.07.2025 12:04
Kaynak: İHA
Mardin’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde seranın yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Ortaköy Mahallesi’nde bulunan bir seranın çevresindeki otluk alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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