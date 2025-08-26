Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin’de otomobil devrildi: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2025 15:56
  • Giriş: 26.08.2025 15:56
  • Güncelleme: 26.08.2025 15:56
Kaynak: İHA
Mardin’de otomobil devrildi: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde 33 TR 956 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan H.Y. (21), Y.E.Y. (20) ve M.A.O. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol