Mardin’de otomobil dükkana daldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir dükkana daldı. Kazada sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi’nde 34 BNN 782 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dükkana daldı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralı sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.