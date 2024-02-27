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Mardin’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.02.2024 13:44
  • Giriş: 27.02.2024 13:44
  • Güncelleme: 27.02.2024 13:44
Kaynak: İHA
Mardin’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat-Dargeçit yolunda Anıtlı Kavşağı mevkisinde R.H.A. idaresindeki 46 FB 717 plakalı Volkswagen marka Jetta model otomobil ile 34 DZC 404 Fiat marka Doblo model hafif ticari araç çarpıştı. 

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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