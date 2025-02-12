Mardin’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

MARDİN’in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, çarpıştı. Kazada, araçlardaki Yasin Furkan K. (24), Ahmet B. (25) ve Muhammed Mustafa O. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,(DHA)