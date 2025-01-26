Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi Erdemler kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, çarpıştı.

Kazada, T.Ç (51), S.Ç (45) ve H.K (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.