Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi’nde 06 BT 0134 plakalı otomobil ile Mehmet Alparslan yönetimindeki motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mehmet Alparslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.