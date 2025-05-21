Mardin’de otomobil refüje çıktı, sürücü yaralandı

Mardin’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarken sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Ömerli Caddesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Volvo marka 47 ACP 449 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı.