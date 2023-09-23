Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i çocuk 5 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 23:43
  • Giriş: 23.09.2023 23:43
  • Güncelleme: 23.09.2023 23:44
Kaynak: İHA
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i çocuk 5 yaralı



Kaza, ilçeye bağlı kırsal Göllü Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysi B. yönetimindeki 38 SY 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol