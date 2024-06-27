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Mardin’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.06.2024 10:34
  • Giriş: 27.06.2024 10:34
  • Güncelleme: 27.06.2024 10:34
Kaynak: İHA
Mardin’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Diyarbakır Yolu mevkiinde plakası belirlemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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