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Mardin’de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 12:56
  • Giriş: 27.10.2024 12:56
  • Güncelleme: 27.10.2024 12:56
Kaynak: İHA
Mardin’de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi İpekyolu’nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin stadyum kavşağında otomobil sürücüsü, aynı istikamette doğru giden tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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