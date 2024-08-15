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Mardin’de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 11:17
  • Giriş: 15.08.2024 11:17
  • Güncelleme: 15.08.2024 11:17
Kaynak: İHA
Mardin’de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Mardin’de otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, akşam Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ölenler ve yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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