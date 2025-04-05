Mardin’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Nusaybin-Midyat yolu Üçyol Kışla mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.