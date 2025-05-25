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Mardin’de otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk, 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 19:18
  • Giriş: 25.05.2025 19:18
  • Güncelleme: 25.05.2025 19:18
Kaynak: DHA
Mardin’de otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk, 8 yaralı

Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mazıdağı ilçesi kırsal Özlüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 807 plakalı otomobil ile 50 NC 075 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Deniz B. (30), Muhammed B. (4), İbrahim B. (25), Aydın B. (53), Hatice B. (57), Ela B. (2), Gülistan B. (28) ve Delal B. (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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