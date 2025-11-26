Mardin’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

MARDİN’in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Derik ilçesi merkez Tepebağ Mahallesi Riya Kosere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki A.K. (28), E.Ş. (26). ve Ş.A. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)