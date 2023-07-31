Mardin’de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Aynı yöne giden ve sürücülerin ismi öğrenilemeyen 34 PT 0867 plakalı otomobil ile 21 ABP 054 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada iki araçta bulunan Tülin A.(32), Emine K.(38), Nurettin B.(36), Abbas Ş.(46), Beybun A.(32), Adalet K.(45) ve Pınar S.T.(44) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.