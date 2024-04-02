Mardin’de park halindeki otomobil alev aldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir’de Mahallesi’nde park halindeki markası belirlenemeyen 06 AC 9929 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.