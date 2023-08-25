Mardin’de şelaleye düşen kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dengesini kaybederek Akarsu Şelalesi’ne düşen kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Edinen bilgilere göre, olay iki gün önce Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi’nde meydana geldi. 70 yaşlarındaki Şehmus Bahadır, sabah saatlerinde Akarsu Şelalesi çevresinde gezerken dengesini kaybedip suya düşerek hayatını kaybetti.

Bahadır’ın cenazesi, yaklaşık 5 saat sonra suya girmek isteyen yurttaşlar tarafından suyun üzerinde bulundu. İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrası ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Bahadır’ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bahadır’ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi’nde defnedildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.