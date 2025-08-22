Mardin’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde seyir halinde olan Volkswagen marka 33 APV 206 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.