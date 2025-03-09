Mardin’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki şampuan yüklü tırda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Şanlıurfa karayolunda plakası öğrenilemeyen seyir halindeki şampuan yüklü tırın dorsesi aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tırda büyük hasar oluşurken, yangın nedeniyle bir süre kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.