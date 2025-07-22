Mardin’de sıcaklar arttı, sokaklar boş kaldı

Mardin’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sokaklar boş kalırken, dışarıdaki vatandaşlar ise gölgeye sığındı.

Kent genelinde bunaltan hava sıcaklığı etkisini sürdürmeye devam ederken merkez ilçe Artuklu’da sokak ve caddeler boş kaldı. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının en yüksek hissedildiği illerden olan Mardin’de hava sıcaklıkları 45 dereceyi gösterdi. Artan hava sıcaklığı vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla sokaklar da adeta sessizliğe bürünürken, dışarıda olan vatandaşlar ise serinlemek için gölge alanları tercih etti.

Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kente iki ay önce Kahramanmaraş’tan taşınan Osman Karagöz, Mardin sıcağının tahmin ettiğinden fazla olduğunu söyledi. Karagöz, "İki aydan beri çok sıcak, dayanamıyorum artık. 7/24 dondurma yesek de fayda etmiyor, o derece. Ömrümde böyle sıcaklık görmedim. Şemsiyenin altında duruyorum o bile fayda etmiyor. Dolapta su kalmadı, daha yeni dizdim. Neredeyse dört koli su tüketmişiz" dedi.

Ailesiyle birlikte Mardin’e gezmeye gelen Ramazan Karataş ise, dikkatli davranarak gezmeye devam ettiklerini dile getirdi. Mardin’i güzel bulduklarını ifade eden Karataş, "Tabi havalar biraz sıcak, buna dikkat ediyoruz. Gezilebilir, gezilemez değil. Öğlen saatlerinde çıkmamak lazım. Havanın sıcaklığı bizi çok etkilemiyor. Dikkat ediyoruz, gölgelerde gezmeye çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bir iş yerinde çalışan İrem Yıldız da, klimayla ve bol su tüketerek sıcakla mücadele ettiklerini kaydederek, "Çok sıcak, soğuk su içerek klimayı açıyoruz. Günde 2,5 litre su içmeye özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.